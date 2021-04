de Bach à Granados

Le Chœur Monteverdi chante le Magnificat de Bach. Bernard Haitink dirige la 1ère symphonie de Chostakovtich qui l'a composée à 19 ans. Puis nous passons à la célèbre cavatine de Figaro dans le Barbier de Séville de Rossini, et à trois autres pépites du répertoire signées Brahms et Granados.

Programmation musicale :

(Disques)

Jean-Sébastien Bach,

Magnificat en mi bémol Majeur BWV 243a :

1. Choeur « Magnificat anima mea »

(« Mon âme exalte le Seigneur »)

Chœur Monteverdi

Solistes Baroques Anglais

direction : Sir John Eliot Gardiner

SOLI DEO GLORIA SDG 728

Dmitri Chostakovitch,

Symphonie n°1 en fa mineur op 10 :

1er mouvement. Allegretto

Orchestre Philharmonique de Londres

direction : Bernard Haitink

DECCA 414 677-2

Gioachino Rossini,

Le Barbier de Séville :

- Cavatine de Figaro « Largo al factotum »

(« Place au factotum » - Acte I)

- récitatif Figaro, Le Comte

« Ah, ah ! che bella vita !... »

(« Ah, ah ! Quelle belle vie !... »)

Hermann Prey, baryton (Figaro)

Luigi Alva, ténor (Le Comte d'Almaviva)

Orchestre Symphonique de Londres

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 415 695-2

Johannes Brahms,

Concerto pour piano et orchestre n°1 en ré mineur op 15 :

2ème mvt. Adagio

Alfred Brendel, piano

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

direction : Sir Colin Davis

DECCA 478 2604

Enrique Granados,

Goyescas :

Tableau 1 Scène 1. El pelele (Le pantin)

- Chœur des Majas et Majos, et Paquiro « Aquí como allá »

(« Ici et là, Madrid déborde de joie. »)

Tableau 1 Scène 2. La calesa (La calèche)

Paquiro, Pepa et le Chœur

- « ¡ Esa chiquilla parece en sí llevar más sal ! »

(« Cette petite semble avoir plus de sel que la mer toute entière ! »)

Lidia Vinyes Curtis, mezzo-soprano

Jose Antonio Lopez, baryton

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC

direction : Josep Pons

HARMONIA MUNDI HMM 902609

Enrique Granados,

Trio avec piano op 50 :

1er mvt. Poco allegro con espressione

Beaux-Arts Trio :

Menahem Pressler, piano

Ida Kafavian, violon

Peter Wiley, violoncelle

PHILIPS 446 684-2