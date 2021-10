Daniil Trifonov, l'art de vivre avec Bach, Rachmaninov, Tchaïkovski...

Extraits du nouveau disque de Daniil Trifonov, "Bach : The Art of Life". Egalement, une de ses transcriptions et extraits du 2ème trio élégiaque de Rachmaninov, du 1er concerto de Tchaïkovski. Enfin, "Hommage à Chopin" de Grieg.

Le pianiste Daniil Trifonov, © Photo by Dario Acosta / Deutsche Grammophon