Coup de coeur pour Nelson Freire

"Je dois être amoureux d’un répertoire, pour le jouer ou l’enregistrer : c’est ma condition première, sine qua non." Le Brésilien Nelson Freire interprète Liszt, Prokofiev, Lutoslawski, Grieg, Chopin, Brahms et Rachmaninov.

Nelson Freire et Frédéric Chopin

"C'est le meilleur ! Personne n'a une écriture plus pianistique que Chopin, et ses doigtés sont fascinants. Son utilisation du quatrième doigt, qui est le plus sensible, est merveilleuse. (...)

A chaque fois qu'il propose un doigté, c'est très intelligent. Parfois, on ne comprend pas tout de suite pourquoi, mais ça devient très clair."

De la musique, ce grand discret nous dit que moins il en parle, mieux il en joue.