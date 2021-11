Christian Ferras, l'art de faire chanter le violon

Christian Ferras a gravé des versions d'anthologie des concertos pour violon de Tchaïkovski et Sibelius avec Karajan, et de Brahms avec Carl Schuricht. Parmi les autres trésors qu'il nous a légués, le "Prélude et Allegro de Pugnani", signé Kreisler.

Christian Ferras, violoniste (1933-1982), © Getty / Photo by ullstein bild via Getty Images