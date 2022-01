Carlo Maria Giulini, pour l'amour de la perfection

Pour Carlo Maria Giulini, "la relation d’un chef avec une partition, ce devrait être toujours comme une relation amoureuse. D’abord on se voit, puis on se plaît, on commence à mieux se connaître et, quand on se connaît totalement, on s’aime."

Carlo Maria Giulini, chef d'orchestre (Barletta, 9 mai 1914 - Brescia, 14 juin 2005), © Getty / Photo by Luciano Viti/Getty Images