Boris Berezovsky, intrépide et passionné

"Rachmaninov et Medtner sont les compositeurs qui expriment le mieux la beauté d'une Russie qui n'existe plus", Bobo, comme l'appellent ses proches, Boris Berezovsky joue Liszt, Saint-Saens, Godowsky Brahms, Tchaikovsky et bien sûr Medtner et Rachmaninov dans le van Beethoven.

Le pianiste Boris Berezovsky, © Photo by Juri Bogomaz / Mirare