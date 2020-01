Que l'année Beethoven commence !

Programmation musicale :

(Disques CD)

Ludwig van Beethoven,

8ème symphonie, en fa Majeur, opus 93 : 1er mouvement. Allegro vivace e con brio

Royal Philharmonic Orchestra

direction : Hermann Scherchen

7 Variations en mi bémol Majeur sur « Bei Männern welche Liebe fühlen » (« Chez les hommes qui ressentent de l’amour ») de La Flûte enchantée

Mischa Maisky, violoncelle

Martha Argerich, piano

5ème symphonie, en do mineur, opus 67 : 2ème mvt. Andante con moto

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

direction : Carlo Maria Giulini

Scherzo pour le trio à cordes opus 9 n°1 version alternative

Daniel Hope, violon

Amihai Grosz, alto

Daniel Müller-Schott, violoncelle

11ème sonate pour piano, en si bémol Majeur, opus 22 : 1er mvt. Allegro con brio

Sviatoslav Richter, piano

Fidelio : « Meine Leonore, was hast du ? – O namenlose Freude! » (« Ma Léonore, qu’as-tu ? – Ô joie indicible! »)

Christa Ludwig, soprano (Leonore)

Jon Vickers, ténor (Florestan)

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne

direction : Herbert von Karajan

Concerto pour violon en ré Majeur : 3ème mvt. Rondo

Wolfgang Schneiderhan, violon

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Eugen Jochum

Ludwig van Beethoven / transcription A. W. Holsbergen,

6 Fugues pour quatuor, Hess 238 : n°5 en si bémol Majeur

Quatuor Covington, quatuor à cordes : Greg Pinney, Luke Wedge, violons - William Hurd, alto - Frank McKinster, violoncelle

DEUTSCHE GRAMMOPHON – DECCA 0289 483 6767 2 (121 CD + 2 DVD + plaquette et livrets)

titre du coffret : Beethoven – The New Complete Edition