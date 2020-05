Beethoven se moque des peintures musicales

Quand Beethoven compose sa Symphonie "Pastorale", il met en garde en précisant qu’il s’agit d’“impressions” et non de “peinture”. Il avait aussi tenu à faire imprimer dans le programme de la 1ère exécution : "plus expression d’impression que peinture” car en effet, Beethoven se moquait de ce genre.

Ludwig van Beethoven, silhouette de Schlipmann (détail), © Getty / Photo by DEA / A. DAGLI ORTI/De Agostini via Getty Images