Beethoven par le trio Barenboim, Zukerman, Du Pré

Daniel Barenboim, Pinchas Zukerman et Jacqueline Du Pré interprètent des trios de Beethoven et de Tchaïkovski, et des oeuvres de Brahms et Mozart.

Le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, la violoncelliste Jacqueline du Pré, et le violoniste et altiste Pinchas Zukerman, © Warner Classics