Quand Beethoven improvise ...

Carl Czerny, l’un des élèves de Beethoven qui était resté très lié au maître de Bonn racontait :

“Son improvisation était on ne peut plus brillante et étonnante; dans quelque société qu’il se trouvât, il parvenait à produire une telle impression sur chacun de ses auditeurs qu’il arrivait fréquemment que les yeux se mouillaient de larmes, et que plusieurs éclataient en sanglots. Il y avait dans son expression quelque chose de merveilleux, indépendamment de la beauté et de l’originalité de ses idées et de la manière ingénieuse dont il les rendait.”