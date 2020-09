Beethoven et l’Archiduc Rodolphe - 03 septembre 2020

L'Archiduc Rodolphe tenait Beethoven en grand estime mais on ignore généralement que ce mécène et ami du compositeur a aussi été son élève, et qu'il a pas écrit quelques oeuvres : environ de 200.

Portrait de Ludwig van Beethoven par Willibrord Joseph Mahler. Musé Historique de la Ville de Vienne , © Getty / Photo by DeAgostini/Getty Images