Bedrich Smetana, l'autre grand sourd

Bien connu pour ses poèmes symphoniques "Ma Patrie" et son opéra "La fiancée vendue", Bedrich Smetana est l'un des plus grands compositeurs de Bohême. Sa vie est pourtant marquée par la tragédie. Il va perdre trois de ses enfants et devenir sourd à l'âge de 50 ans.

Portrait de Bedrich Smetana (détail). Collection du Bedrich Smetana Museum, Prague. Artiste anonyme, © Getty / Photo by Heritage Images/Getty Images