Hommage à Edita Gruberová, et Garrick Ohlsson joue Beach et Scriabine

Mika pour débuter l'émission. Edita Gruberová nous a quittés hier, le 18 octobre 2021. Voici Verdi, Schubert et Mozart par cette superbe soprano. Et Amy Beach par le pianiste Garrick Ohlsson et le Quatuor Takacs. Leonore 3 dirigée par Bernstein...

Edita Gruberová, soprano (23 décembre 1946 - 18 octobre 2021), © Warner Classics