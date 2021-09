Ave Maria de Caccini par Inessa Galante, et Roger Norrington nous enchante

L'Ave Maria est-il vraiment de Caccini ? Un début de réponse dans le van de France Musique grâce à cette grande version de la soprano lettone Inessa Galante qui a enregistré l'Ave Maria en 1995. Et aussi Schubert et Haydn par Norrington, Jean-Pierre Rampal et Lily Laskine jouent Mozart ...

Sir Roger Norrington, chef d'orchestre, © Getty / Photo by Brill/ullstein bild via Getty Images