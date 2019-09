Arturo Toscanini, un Beethoven qui a de l'allure

Stefan Zweig, décrit une répétition de Toscanini :

"A l'instant même où il lève sa baguette pour entreprendre la mission qu'il a à accomplir, son isolement se transforme en une communion intime avec ses compagnons, son introspection est remplacée par la vivacité de l'homme d'action, sa silhouette se raidit et se redresse; ses épaules se soulèvent avec une allure martiale : maintenant il est le commandant, le gouverneur, le dictateur ... Un mouvement de la baguette magique et les éléments se déchaînent ; rythmiquement l'orchestre est guidé par ses mouvements nets et virils. Peu à peu nous pensons, nous respirons à l'unisson."