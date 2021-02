Armin Jordan, musicien avant tout

Chef d'orchestre d'une grande culture, amoureux de Wagner comme de la musique française, aussi modeste que talentueux, Armin Jordan était très aimé des musiciens. Souvent invité à diriger les formations de Radio France, il a notamment été directeur musical de l'Orchestre de la Suisse Romande.

Propos d'Armin Jordan

Le travail

"J'ai travaillé comme un fou toute ma vie. Je ne compte plus les partitions que j'ai apprises dans les trains. Il y eut des périodes où je répétais la journée à Lausanne pour diriger dans la soirée à Bâle. J'ai travaillé a un rythme qui m'a tenu loin de ma famille, qui m'a empêché de lire, d'aller au cinéma, de prendre des vacances. J'en ai trop fait, peut-être. J'anticipe très mal le temps et l'énergie que me demanderont les activités dans lesquelles je m'engage. Mais je ne regrette rien. Je crois avoir partout correctement rempli mes fonctions."

Le trac

"Je l'ai toujours. Il peut durer tout un concert. C'est la peur que quelque chose ne marche pas, ou, plus ridicule et vaniteux, la peur de décevoir. Non pas le public mais les gens avec lesquels j'ai travaillé. Il se manifeste par une crispation. Lorsqu'il s'installe, la soirée devient interminable. Mes répétitions générales sont d'habitudes meilleurs que mes concerts, à cause de cela."