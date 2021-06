Alexei Ogrintchouk et l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Jean-Sébastien Bach compositeur

Concerto en Fa Maj BWV : Allegro / reconstruction et arrangement pour hautbois cordes et basse continue d'après le BWV 49 et le BWV 169

Alexei Ogrintchouk : chef d'orchestre, Orchestre de Chambre Suédois, Alexei Ogrintchouk : Hautbois, Reinut Tepp : Clavecin, arr Hermann Töttcher et Gottfried Müller : auteur