Alexandre Scriabine, un mystique novateur

“La mélodie et l’harmonie représentent les deux aspects d’un principe unique. Ma mélodie est une harmonie décomposée et mon harmonie une mélodie condensée", expliquait Alexandre Scriabine à propos de son univers harmonique.

"Aime la vie de tout ton être et tu seras heureux à jamais. Ne crains pas d’être celui que tu veux être. Ne crains pas tes désirs. Ne crains ni la vie ni la souffrance. Il n’y a rien de plus grand que la victoire sur le désespoir. Ne crains jamais de désirer et de faire ce que tu veux … En d’autres termes : Ne crains pas la liberté !"

Alexandre Scriabine

Programmation musicale :

(Disques)

Alexandre Scriabine,

Symphonie n°1 en mi Majeur op 26 :

5ème mouvement. Allegro

Orchestre de Philadelphie

direction : Riccardo Muti

WARNER (EMI) CLASSICS CDS 7 54251 2

Alexandre Scriabine,

Sonate pour piano n°2 en sol dièse mineur op 19 :

1er mvt. Andante

2ème mvt. Presto

Yevgeny Sudbin, piano

BIS BIS-SACD-1568

Alexandre Scriabine,

Prométhée – Le Poème du feu op 60

Martha Argerich, piano

Singakademie de Berlin

Orchestre Philharmonique de Berlin

direction : Claudio Abbado

SONY CLASSICAL SK 53978

Alexandre Scriabine,

Huit Etudes pour piano op 42 :

6. Esaltato (exalté), en ré bémol Majeur

7. Agitato, en fa mineur

8. Allegro, en mi bémol Majeur

Vadim Kholodenko, piano

HARMONIA MUNDI HMM 902255

Alexandre Scriabine,

Symphonie n°2 en ut mineur op 29 :

5ème mvt. Maestoso

Orchestre Symphonique d’Etat de Russie

direction : Evegueni Svetlanov

MELODIYA 74321 66980 2