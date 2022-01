Alexandre Scriabine en ce jour des 150 ans de sa naissance

“Ma mélodie est une harmonie décomposée et mon harmonie une mélodie condensée", avait déclaré Alexandre Scriabine, compositeur né le 6 janvier 1872 et dont l'œuvre est l'une des plus révolutionnaires et originales de toute l'Histoire de la musique.

Alexandre Scriabine, compositeur (Moscou, 6 janvier 1872 - 27 avril 1915). Photo prise en 1911, © Getty / Bettmann