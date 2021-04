Teodor Currentzis dirige Beethoven, et quelques pas de danse avec Adolphe Adam

Le patron de l'ensemble musicAeterna, Teodor Currentzis, nous offre une nouvelle lecture de la 7e de Beethoven qu'il a voulu avec "une architecture qui dévoile la spiritualité, et non avec une approche spirituelle qui tente de trouver l’architecture." On écoute cette version parue le 9 avril.

Le chef d'orchestre Teodor Currentzis, © Getty / Photo by Vyacheslav Prokofyev\TASS via Getty Images