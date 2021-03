Behzod Abduraimov, un pianiste captivant, et aussi Richard Strauss

Il a 30 ans, il est follement doué, il s'appelle Behzod Abduraimov. Nous écouterons un extrait de son nouveau disque paru chez Alpha et d'autres, plus anciens. Nous écouterons aussi l'Adagio et fugue de Mozart dans la version de Sir Neville Marriner et quelques pièces de Richard Strauss.

Le pianiste Behzod Abduraimov, © Photo by Nissor Abdourazakov / Alpha Classics