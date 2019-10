"Courage ! Malgré toutes les défaillances du corps, mon génie doit triompher. - Voilà mes vingt-cinq ans, il faut que cette année révèle l'homme achevé. Il ne doit plus rien rester à faire."

Ludwig van Beethoven (Carnet, 1797)

"Une maladie d'entrailles de mon ami fut, dès 1796, le principe de ses maux, de sa surdité et enfin de l’hydropisie qui causa sa mort. L'interruption trop fréquente d'un régime régulier a dû certainement rendre plus pernicieuse cette cause de souffrance."

Wegeler