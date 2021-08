Retour sur Les Musicales de Normandie

Depuis le 1er juillet, de nombreuses villes du nord de la France vivent au rythme du festival Les Musicales de Normandie. En cette fin d'été, retour sur le festival avec le Président et Directeur artistique Enrique Thérain.

L’édition 2021 des Musicales de Normandie pourrait tout à fait porter le nom de l’œuvre de Berlioz, conçue pour succéder à la Symphonie Fantastique : Lelio, ou le retour à la vie. Pour célébrer le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns, le festival a démarré en partenariat avec l’Opéra de Rouen sur un week-end de concerts dédié au compositeur normand dans l'âme. Gala Saint-Saëns avec Les Siècles, François-Xavier Roth, Kit Armstrong et Renaud Capuçon, recréation de l’Opéra Phryné, Symphonie n°3, ce Focus a permis de redécouvrir les facettes moins connues de ce compositeur prolifique.

Les amateurs de musique de chambre ont aussi trouvé leur bonheur avec des artistes de renom et de belles découvertes : Bertrand Chamayou, le Trio Pascal, Robin Michael & Daniel Tong, le Quatuor Elmire, le Quatuor Mona, le Trio Sōra, le Trio Arcadis, Rodolphe Menguy ou encore Ophélie Gaillard. Quelques-uns des plus grands noms de la musique ancienne ont également été présents : William Christie, Sébastien Daucé et Correspondances, François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien, Alexis Kossenko et Les Ambassadeurs, Julien Chauvin et Le Concert de la Loge et bien d'autres encore.

Un deuxième fil rouge qui a été tiré fut celui de Marcel Proust, qui célèbre les 150 ans de la naissance en 2021.

