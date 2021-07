Un nouveau festival dédié à la musique classique et au jazz dans le village médiéval de Saint Cirq-Lapopie

Pour la première édition du festival de Saint-Cirq dans le Lot, le clarinettiste et directeur artistique Michel Lethiec a prévu une programmation musicale éclectique. Le flûtiste Patrick Gallois, le quatuor Girard, mais aussi Vincent Peirani et François Salque seront au rendez-vous.

Le village médiéval de Saint Cirq-Lapopie accueille du 9 au 11 juillet le premier Festival de Saint-Cirq, qui propose cette année un programme éclectique. Le clarinettiste Michel Lethiec et le quatuor Girard se produiront notamment avec le contrebassiste Théotime Voisin dans un programme "du classique au jazz" avec des œuvres de Dvorak, Bernstein et Gershwin le vendredi 9 juillet. Le samedi 10 juillet, l'Orchestre de chambre de Toulouse, dirigé par le violoniste Gilles Colliard, interprètera un programme baroque. Enfin, le dimanche 11 juillet, François Salque (violoncelle) et Vincent Peirani (accordéon) donneront un concert de jazz mêlant reprises et compositions.