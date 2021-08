Du 27 au 29 août se tiendra dans la ville de Saint-Victor-sur-Loire le festival de musique de chambre BWd12. Les retrouvailles avec le public se feront aux côtés de Saint-Saëns et Piazzolla, dont le festival fête leurs centenaires.

Pour cette année 2021, le festival BWd12, qui porte avec son équipe bénévole depuis plus de 15 ans, prépare les retrouvailles, après une année sans festival. Pour cette 16e édition, plusieurs projets d'envergure seront montés sous la houlette de Nicolas Dautricourt. Le festival a aussi prévu, face à la crise sanitaire, de réinventer l’organisation des concerts. Si les buffets d’après spectacle ne seront pas autorisés, le partage avec les musiciens sera possible par le biais d’une répétition ouverte au public et d’un concert « surprise » où le public sera invité à choisir le programme. Pour compenser les jauges réduites, les concerts seront plus nombreux. Des œuvres emblématiques du répertoire et des découvertes audacieuses seront au menu !

