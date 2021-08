Le festival de Sablé-sur-Sarthe

Du 26 au 28 août, direction la Pays de la Loire pour le festival annuel de Sablé-sur-Sarthe ! De grands noms de la musique classique au programme : Les Talens Lyriques, Pierre Hantaï, l'Arpeggiata ou encore Sequenza 9.3. En ligne avec nous Alice Orange, directrice du festival.

Né à la fin des années 70, le Festival de Sablé est emblématique de la redécouverte de la musique sur instruments d’époque. Initié dans les années 60, ce mouvement, au début confidentiel, ne cesse de se développer dans les décennies suivantes, suscitant, de la part du public, un engouement hors du commun. Si le Festival accompagne les pionniers de la musique ancienne, il soutient aussi et surtout, depuis plus de 40 ans, l’émergence de la plupart des ensembles baroques qui se lancent dans l’aventure. L’événement leur permet de chercher, de se former, de créer, d’enregistrer et de faire entendre leur musique sur la scène de Sablé.

Éclectique, la programmation du Festival de Sablé représente la diversité des répertoires écrits à la période baroque mais aussi les croisements audacieux qu’ils inspirent aujourd’hui. A côté des concerts, des temps plus discrets mais précieux permettent aux publics de participer à un ensemble de propositions autour des concerts, comme des conférences sur les œuvres programmés, des déjeuners en extérieur, des visites patrimoniales, des installations sonores ou encore des ateliers thématiques ! Constituent des éclairages sur les oeuvres programmées. Cette perspective musicologique accompagne le plus souvent la découverte de nouveaux programmes et de créations. Elle perpétue le lien qui a toujours existé entre la musique baroque et la recherche fondamentale.

Retrouvez toute la programmation ici !