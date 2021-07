Deux Festivals : Boucard et les Milles Musicaux à la Trinité-sur-Mer

Le pianiste Maxence Pilchen présente deux festivals dont il est le directeur artistique, celui de Boucard Haut-Berry, qui aura lieu du 17 juillet au 4 août, et les Milles Musicaux à la Trinité-sur-Mer en Bretagne, du 7 juillet au 25 août.

Pour la 55ème édition du Festival de Boucard Haut-Berry, un festival originellement dédié à la musique de chambre et en particulier au quatuor à cordes, le pianiste Maxence Pilchen, directeur artistique du festival, a choisi d'ouvrir la saison avec le Quatuor Diotima, qui jouera le 17 juillet à l'Eglise Saint-Martin de Sury-ès-Bois. Diverses formations de musique de chambre seront également invitées au Festival, ainsi que la pianiste Anne Quéffelec, qui jouera le 4 août un programme composé des 3 dernières sonates de Beethoven.

Le Festival les Milles Musicaux, mêlant concerts classiques, jazz, lyriques et spectacles musicaux, invitera cette année Philippe Cassard le 7 juillet, pour un récital de piano commenté autour de Schubert, Chopin et Debussy, dans la salle St-Joseph de la Trinité-sur-Mer. Au cours de la saison se produiront également l'ensemble baroque Consort, le duo Intermezzo, et Maxence Pilchen, qui donnera pour clôturer le festival un récital de balllades et polonaises de Chopin le 25 août.