Le festival Classique au Vert

Julien Kieffer, directeur artistique du festival Classique au Vert, nous parle de cette édition 2021 qui se tient au Parc Floral de Vincennes depuis le 30 juin et jusqu'au 08 septembre.

L’édition 2021 est imaginée comme une odyssée musicale, une invitation poétique à naviguer avec des artistes de tous horizons musicaux , un temps de retrouvailles et de respiration sous le thème du voyage .

L’année 2021 marque un tournant significatif dans l’histoire des Festivals du Parc Floral car il s’agit de la première édition totalement conçue en combinant les trois esthétiques ( jazz , classique et jeune public) tout au long de l’été. En effet, après une expérience concluante durant l’édition réduite de l’été 2020, Classique au Vert a décidé d’affirmer ce choix qui soutient l'objectif de décloisonner les esthétiques et de favoriser par la programmation l’accessibilité, la découverte et le croisement des publics.

Retrouvez la programmation du festival Classique au Vert !