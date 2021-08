Le Festival Solistes à Bagatelle

L'édition anniversaire des Solistes à Bagatelle qui devait se tenir initialement en 2020, a finalement lieu ! Du 28 août au 12 septembre, 12 pianistes qui ont fait leurs armes au parc de Bagatelle, reviennent pour fêter les 20 ans du festival.

Que ce soit aux Serres d’Auteuil jusqu’en 2012 ou bien à Bagatelle, le festival Les Solistes à Bagatelle s’est toujours donné pour mission de promouvoir les jeunes musiciens et la musique d’aujourd’hui. Pour fêter les 20 ans d’un festival qui a fait entendre presque 300 concerts, et plus de de 250 pièces en création, Les Solistes à Bagatelle inviteront cette année 12 des 250 musiciens qui ont fait leurs premiers pas sur cette scène durant les années 2000, et qui sont devenus aujourd'hui des personnalités incontournables de la scène pianistique internationale : Jean-Efflam Bavouzet, Béatrice Berrut, Philippe Bianconi, Geoffroy Couteau, Claire Désert, Shani Diluka, François-Frédéric Guy, Claire-Marie le Guay, David Kadouch, Éric Le Sage, Cédric Tiberghien, et Vanessa Wagner.

Toujours soucieux de sa mission de création, le festival a commandé une pièce à 4 compositeurs : Régis Campo, Michaël Jarrell, Christian Rivet et Tristan Murail.

Le festival Les Solistes à Bagatelle ouvrira ses portes le 28 août 2021 et proposera un voyage à travers les siècles, en compagnie de grands musiciens révélés par le festival tout au long de ces 20 années.