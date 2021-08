Le festival de Royaumont, présent à nouveau pour cette édition 2021

Place aujourd'hui à l'un des plus anciens festivals : le festival de Royaumont, qui célèbre sa 81e édition cette année ! Du 31 août au 3 octobre, l'abbaye résonnera de 28 programmes de musique et danse.

Chaque année, le Festival musique et danse offre une place de choix à la (re)découverte du répertoire et aux œuvres d’aujourd’hui.

Le Festival est la face émergée de l’activité du Centre international pour les artistes de la musique et de la danse de Royaumont (résidences d’artistes, création, formation, recherche…).

Autour des spectacles, le Festival propose également des rendez-vous en famille, une restauration, des week-ends à l’abbaye ou encore des visites guidées.