La 66ème édition du festival Les Nuits de la Citadelle, du 17 juillet au 13 août à Sisteron

Edith Robert, directrice artistique des Nuits de la Citadelle, revient sur la programmation de ce festival qui accueille chaque été musiciens, danseurs et comédiens à Sisteron, dans les Alpes de Haute Provence.

Au programme de cette nouvelle édition, du théâtre avec La Mégère apprivoisée de William Shakespeare dans une mise en scène deFrédérique Lazarini, de la danse avec le Ballet Preljocaj et le spectacle de danse hip-hop et musique baroque "Folia" de Mourad Merzouki, de la musique de chambre, du jazz et enfin l'orchestre Paris Mozart Orchestra de Claire Gibault !