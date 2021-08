Faites vos jeux ! La 6e édition du festival Hirondelle

De retour cette année dans une version complète de cinq jours, le festival Hirondelle prendra place comme à son habitude dans le Cantal et en Aveyron, du 18 au 22 août. Festival itinérant et reculé, Joëlle Martinez, co-directrice du festival, nous présente cette édition 2021.

La violoncelliste et co-directrice artistique du festival Hirondelle, Joëlle Martinez, propose une sixième édition du festival, qui se tiendra du 18 au 22 août, autour du thème "Faites vos jeux !". Joëlle Martinez nous explique "L'artiste commence à explorer par le jeu, c'est une façon de créer et d'inventer absolument nécessaire pour l'artiste sur scène et le compositeur face à sa partition." Edition de poche réduit durant l'été 2020, les festivités dureront cette année cinq jours, où le festival pourra dévoiler l'entièreté de sa programmation. Ce festival de musique de chambre itinérant prendra place dans le Cantal et en Aveyron, éloigné des grandes métropoles et laissant place aux vastes plateaux de verdure.

Le nom du festival, Hirondelle, n'a pas été choisi au hasard, il s'agit du nom d'une rivière séparant le Cantal et Laveyron, emblématique d'un festival itinérant. Chaque année, les concerts ont lieu dans des églises et granges, à petites jauges et à l'acoustique exceptionnelle, mettant en valeur également un patrimoine rural.

Cette année, la programmation est audacieuse ! Entre les traditionnels Bach et Beethoven se trouve une commande et création du compositeur et pianiste britannico-thaïlandais Prach Boondiskulchok. "C'est tellement important de jouer avec des musiciens qui ont aussi une vision de compositeur ! Cette œuvre s'appelle Games, et traduit de merveilleux souvenirs d'enfance.", se réjouit Joëlle Martinez.

Les festivals, c'est aussi profiter des lieux magiques. Le 21 août sera un jour off à Murols, où randonnées, pique-niques et jeux musicaux seront de la partie !

