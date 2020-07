Retour dans l'œil du cyclone

En lutte pour la justice, Max Roach signe un manifeste qui résonne jusqu’aux Black Lives Matter et autres #MeToo. En commun, ils partagent une même souffrance du corps, longtemps violenté et relayé au rang de propriété. Du temps d'avant, on se souviendra...

Après des mois de confinement face au spectacle trumpien, des milliers de mexicains bravent tous les dangers à bord de « la Bestia » et des milliers de manifestants masqués défilent devant la Maison-Blanche...

Tout comme la vague #MeToo, le mouvement Black Lives Matter provoque un examen de conscience sociale de nos sociétés.

Parmi ces manifestations pour la justice, il y a, là, la note ténue d’une âme commune : objet de violences physiques depuis la nuit des temps.

D'un côté, les « Blancs » ou le « colonialisme ». De l'autre, les « hommes » ou le « patriarcat ». Décédé le 17 juillet 2020, John Lewis laisse derrière lui des populations violentées et apeurées...

, © Ciné-Tamaris

Générique

Max Roach and His Orchestra

The Profit

Max Roach (batterie), Richard Williams (trompette)

Clifford Jordan (saxophone), Mal Waldron (piano)

Julian Priester (trombone), Art Davis (contrebasse)

IMPULSE

Programmation

INA 1972 : James Baldwin

Il s'agit pas d'un problème noir ou américain, mais d'un problème qui nous touche tous ! Un problème qui touche tous les êtres...

Yves Simon

L'aérogramme de Los Angeles

Woodkid, Louis Garrel

BECAUSE

Felix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d'été : "The Fog Dance”

Berliner Philharmoniker(Gerd Albrebcht)

Chœur de la Radio de Berlin

Erich Wolfang Korngold (arrangements)

CPO

Franz Waxman

A Place in the Sun : “Dance and Angela”

KRITZERLAND

INA 1991 : Nina Simone

Je suis malheureuse pour nous, les Noirs, de ne pas avoir été leur première pianiste classique. Je n'en suis pas heureuse...

Michel Legrand

Papa, Can You Hear Me ?

Nina Simone

RHINO

INA 1963 : Martin Luther King

Johannes Brahms

Rapsodie en ut min op. 53

San Francisco Symphony

San Francisco Men's Chorus (Pierre Monteux)

Marian Anderson (contralto)

SONY

James Brown

Papa's Got a Brand New Bag

BABY BOOMER

Harry Partch

The Fury : “The Misunderstanding” (Acte II)

Danlee Mitchell

INNOVA

Extrait : Good Morning, Vietnam (Barry Levinson)

Joe Tex

I Believe I'm Gonna Make It

KENT

Abbey Lincoln

Tears for Johannesburg

MAGNETIC

INA 1969 : Suzanne Lilar

Ce partage de l’humanité en deux groupes monolithiques, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, c’est une fiction, sauf pour l’état civil. Ce qui n’est pas une fiction, c’est qu’il y a un mode masculin et un mode féminin d’exister. Mais ce mode s’offre à tous les êtres, aux hommes comme aux femmes. L’accomplissement d’un être humain ne peut se faire que par une émulation de ces deux composantes en nous. La femme est plus inclinée vers le féminin que l’homme mais elle a aussi sa composante virile.

Jeanne Balibar

La Femme-maison

SOBER & GENTLE

INA 2018 : Barbara Hendricks

Barbara Hendricks & Her Blues Band

I WishI Knew (How It Would Feel To Be Free)

Ulf Englund

Max Schultz (guitare)

Mathias Algotsson (piano)

ARTE VERUM

Sister Rosetta Tharpe

This Train

DECCA

Chavela Vargas

No Volvere

RCA

Nous étions des nuages emportés par le vent. Nous étions des pierres qui entraient toujours en collision. Des gouttes d'eau que le soleil a séché. Nous partions dans le train de l’absence...

Manu Chao

Mama Call

RADIO BEMBA

Clyde Otis

A Mother’s Love

Aretha Franklin

COLUMBIA

INA 1963 : John Lewis

George Van Dusen

The Yodelling Chinaman

BBC

INA 1978 : Angela Davis

Le pouvoir encourage le racisme pour que nous nous battions entre nous !

Jorge Ben Jor

O telefone tocou novamente

PHILIPS

Augusta Holmes

Ne nous oubliez pas

Aurélie Loilier (soprano)

Qiaochu Li (piano)

MAGUELONE

La petite chanson qui vous semblait jolie...

Johnny Mathis

Wonderful, Wonderful !

CBS

William Salter

When I've Passed

Miriam Makeba

IMPULSE

Raptured is a man who is born, poor in every way. He will live on promises until his dying day. Freedom from life is the only reward for me... When I've passed on !

Références audiovisuelles

I Am Not Your Negro

Raoul Peck (Velvet Films)

(Velvet Films) Noire Amérique

Caroline Blache (ARTE France, Bachibouzouk)

(ARTE France, Bachibouzouk) The Hate U Give - La Haine qu'on donne

George Tillman Jr. (20th Century Studios)

(20th Century Studios) Ouvrir la voix

Amandine Gay (Bras de Fer)

(Bras de Fer) She's Beautiful When She's Angry

Mary Doore (Netflix)

(Netflix) Delphine et Carole, insoumuses

Callisto McNulty (Les Films de la Butte)

(Les Films de la Butte) Black Panthers

Agnès Varda (Ciné-Tamaris)

Références bibliographiques