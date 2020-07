La forme des jours

Nous pensions connaître une accalmie post-covid19. C’était un mirage. Le monde n’a pas eu le temps de reprendre sa respiration, que d’autres évènements tragiques se sont succédés, entremêlés… Un raz de marée ! Les États-Unis sont face à leurs pires démons.

En 1963, quand Sam Cooke compose A Change is Gonna Come, il vient de se faire interdire l'entrée d'un hôtel de Louisiane, en raison de sa couleur de peau. Il enrage et dit que les paroles lui sont venues dans « un rêve ».

Pas sûr que ce soit le rêve américain...

, © Jess Rand & Michael Ochs Archives

Partir de rien, mais à la force du poignet, cet American Dream, élevé au rang des mythologies collectives, tient, au fond, dans un mouchoir de poche.

À la fois enfants de l’Europe et fils parricides de celle-ci, les Américains ont construit leur américanité sur le rejet du vieux monde, des trônes et des autels...

La terre promise, disponible pour y bâtir la Nouvelle Jérusalem, sera blanche, anglo-saxonne, puritaine et le restera longuement dans une ferveur mystique allant jusqu’à l’oppression et l'asservissement de milliers de peuples.

Programmation

The Star-Spangled Banner

John Stafford Smith

Walter Trout, The Free Radicals

RUFF RECORDS

The Profit

Max Roach & His Orchestra

Max Roach (batterie), Richard Williams (trompette),

Clifford Jordan (saxophone ténor), Julian Priester (trombone),

Mal Waldron (piano), Art Davis (contrebasse)

IMPULSE

INA 2020 : No Justice, No Peace, The Sounds Of Ferguson

A Change isGonna Come

Sam Cooke

RCA

Ode from the Black Picture Show

Max Roach

Archive INA 1992

Go Down Moses (fond musical)

Louis Armstrong

MCA

INA 1971 : James Baldwin au micro de Pierre Dumayet

L'histoire des noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique, et ce n'est pas une belle histoire.

Bamboula, Danse des nègres op.2

Louis Moreau Gottschalk

Eugen List (piano)

FREMEAUX & ASSOCIÉS

The Real American Folk Song (is a Rag)

George Gershwin

Ella Fitzgerald (chant), Nelson Riddle (direction et arrangements)

VERVE

INA 1975 : Angela Davis au micro de Jean Montalbetti

Pour détruire les racines du racisme, il est nécessaire de renverser le système.

Le chant de Hiawatha op. 30 n°3 : Ouverture

Samuel Coleridge-Taylor

Orchestre National BBC du Pays de Galles, Rumon Gamba (direction)

CHANDOS

Hu-ta-Nay

Donald Harrison Jr. & Dr John

CANDID RECORDS

Night Rider

Stan Getz

VERVE

Cow-boy (lecture de texte)

Jean-Michel Espitallier

Éditions INCULTE

INA 1970 : Romain Gary au micro de Alain Bosquet

Les Noirs américains réclament le remboursement des siècles durant lesquels ils ont construit physiquement l'Amérique.

Viens, je me souviens de tout

Marguerite Duras

Jean-Christophe Marti (musique)

Jeanne Balibar (chant), Emmanuel Olivier (piano)

Collection privée

No more, my Lord (fond musical)

Jimpson & Axe Gang

ROUNDER RECORDS

Chain Gang

Sam Cooke

RCA

Treemonisha : "Good advice" (Acte I)

Scott Joplin

Edward Pierson (baryton)

Chœur et Orchestre du Grand Opéra de Houston (direction Gunther Schuller)

PENTATONE

INA 2019 : Lori Lightfoot, exemple de résilience

Aujourd'hui, vous avez fait mieux qu'écrire l'histoire, vous créez un mouvement pour le changement.

Gay guerrilla - pour 4 pianos

Julius Eastman

Jeroen van Veen (piano)

BRILLIANT CLASSICS

INA 1971 : James Baldwin au micro de Pierre Dumayet

La seule façon de me prouver que vous êtes blanc, c'est de me regarder comme noir.

Carry me back to Old Virginny

James Bland

Nat King Cole (piano), Oscar Moore (guitare),

Wesley Prince (contrebasse), Pauline & Her Perils

RESONANCE

Strange Fruit

Billie Holiday

SONY

