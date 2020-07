Des canyons aux étoiles

Durant le temps où Paul Robeson et Langston Hughes militent pour la Harlem Renaissance, le joug nazi précipite d'innombrables artistes vers le nouveau monde. De leurs désespoirs, rêves et étoiles, ils deviendront les bâtisseurs d’un art régénéré…

Cet épisode s’ouvre sur un paradoxe.

La quintessence de l’Amérique a été dirigée et alimentée pendant un demi-siècle par des juifs d’Europe centrale qui représentaient, pour le monde entier, tout sauf la quintessence de l’Amérique. Pour les plus chanceux, leurs histoires et étoiles se déplaceront jusqu'aux canyons de la terre promise...

Au début du XXe siècle, c'est la Révolution russe qui a chassé Heifetz ou Stravinsky. Parmi ceux qui sont déjà devenus Américains, il y a les parents de Bernstein et ceux de Gershwin. Là-bas, la comédie musicale naissante promeut la culture blanche, mais des artistes noirs tels que Paul Robeson réussissent à y pénétrer progressivement. Il milite pour la Harlem Renaissance. L'influence de la musique jazz en Europe est considérée par les bourreaux hitlériens comme une "salissure judéo-nègre".

N’ayant d’autre "choix" que l’exil ou les camps de la mort, les plus grands artistes de l'Europe se précipitent vers le nouveau monde...

Générique

John Stafford Smith

The Star-Spangled Banner

Walter Trout, The Free Radicals

RUFF

Max Roach & His Orchestra

The Profit

Max Roach (batterie), Richard Williams (trompette)

Clifford Jordan (saxophone), Mal Waldron (piano)

Julian Priester (trombone), Art Davis (contrebasse)

IMPULSE

Programmation

Extrait : The Sixth Sense (M. Night Shyamalan)

Elvis Presley

Aloa Oe (Blue Hawaii)

RCA

Ennio Morricone

Il était une fois dans l'Ouest

RCA

INA 1966 : Arthur Rubinstein (Claude Samuel)

L'Amérique est un enfant de 12 ans !

Sergueï Rachmaninov

Concerto n°2 en ut min op 18 : III. Allegro scherzando

Hollywood Bowl Orchestra (Leopold Stokowski)

Arthur Rubinstein (piano)

BIDDULPH

Julien Vega

The Song of the Volga Boatmen

CEZAME

INA 1967 : Un témoin de la révolution russe

Alexandre Dargomijski

Baba yaga - fantaisie humoristique pour orchestre

Orchestre symphonique de Russie (Evgueni Svetlanov)

MELODIYA

Igor Stravinsky

Ebony concerto : Andante

Columbia Jazz Combo, Benny Goodman (clarinette)

CBS

Kurt Weill

La fiancée du pirate

Jacques Loussier (piano)

Pierre Michelot (contrebasse), Christian Garros (batterie)

RCA

INA 1964 : Langston Hughes

Langston Hughes

Jerico-Jim Crow : I'm on myway

The Hugh Porter Gospel Singers

FOLKWAY

INA 1962 : Jean Cocteau (Roger Regent)

À Harlem, ce n'est pas sans surprise que j'ai vu naître une minorité majoritaire...

Duke Ellington & His Cotton Club Orchestra

Ring dem Bells

Dave Brown (chant), Gordon Gottlieb (carillon)

Bob Wilber (clarinette), Joe Temperley (saxophone)

Joel Hellenty (trombone), Lew Soloff (trompette)

GEFFEN

Paul Robeson

Joshua Fit the Battle of Jericho

DEJA VU

Don Cherry

Brown rice

SOUL JAZZ RECORDS

Rudolf Friml

Rose-Marie : "Chant indien"

Micheline Dax, Jacques Bodouin

INA 1963

Souvenez-vous alors que j’attends, le chant qui va décider de mon sort...

Colin McPhee

Tabuh-Tabuhan: I. Ostinatos

American Composers Orchestra (Dennis Russell Davies)

Peter Basquin, Christopher Oldfather (piano)

ARGO

John Kander

Cabaret : “AufWiedersehen”

BMG

Ernst Křenek

Jonny spieltauf : “Ob erkommt” (Acte II)

Gewandhausorchester (Lothar Zagrosek)

DECCA

Franz Waxman

Bride of Frankenstein : "Dance of death"

Westminster Philharmonic Orchestra (Kenneth Alwyn)

SILVA SCREEN

INA 1972 Paul Dessau (Philippe Arrii Blachette)

Je suis communiste et juif, alors vous pouvez facilement constater que ce sont deux raisons qui m'ont poussé à quitter mon pays.

Steve Reich

Different Trains

Quatuor Tana

MEGADISC

Extrait : La Petite Prairie aux bouleaux (Marceline Loridan-Ivens)

Je suis vivante ! Vivante (Anouk Aimée)

Erich Wolfgang Korngold

The Adventures of Robin Hood : "The Fish"

Orchestre Symphonie de Moscou (William Stromberg)

MARCO POLO

Arnold Schönberg

Genesis Suite : prélude pour orchestre

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (Gerard Schwarz)

NAXOS

Frederik Loewe

I Could Have Danced All Night

Marni Nixon, André Prévin

SONY

INA 1986 : Audrey Hepburn à propos d'Anne Frank

Je savais qu'il y avait des enfants dans la situation de Anne Frank. J'en apercevais parfois. Anne Frank voyait à travers sa fenêtre...

Luka Foss

Elegy for Anne Frank

Kevin McCutcheon (piano)

MILKEN

Darius Milhaud

Chansons de Ronsard, op. 223 : "Godkeepyou"

Lily Pons (soprano), André Kostelanetz Orchestra

CASCAVELLE

Fred Meinken, Dave Ringle

Wabash Blues

Georges Scheller (accordéon), Gaston Genet (trompette)

Antoine Franchi (violon), Marcel Bianchi et Billy Toffel (guitare)

Albert Thierry (contrebasse), Jerry Thomas (batterie)

COLUMBIA

Franck Pourcel

I Will Follow Him

Peggy March

RCA

Kurt Weill

Speak low

Mundell Loewe (guitare), Al King (clarinette)

Phil Bodner (hautbois), Alpert Trigger (contrebasse)

Ed Shaughnessy (batterie)

RIVERSIDE

Bart Howard

Fly Me to the Moon

Frank Sinatra, Count Basie Orchestra (Quincy Jones)

REPRISE

Bernard Herrmann

Beneath the 12-Mile Reef

National Philharmonic Orchestra (Charles Gerhardt)

RCA

Olivier Messiaen

Des canyons aux étoiles - VII. Bryce Canyon

Paul Crossley (piano), Michael Thompson (cor)

James Holland (xylophone), David Johnson (glockenspiel)

London Sinfonietta (Esa Pekka Salonen)

CBS

Asaf Avidan

My Tunnels are Long and Dark These Days

UNIVERSAL

Références audiovisuelles

Lénine, une autre histoire de la révolution russe

Cédric Tourbe (ARTE France, Agat)

(ARTE France, Agat) The Appolo Theater in Harlem

Roger Ross Williams (HBO)

(HBO) EntarteteMusik

Beata Romanowski (Gala Productions)

(Gala Productions) Hitler contro Picasso e gli altri

Claudio Poli (3D Produzioni, Nexo, Sharmill)

(3D Produzioni, Nexo, Sharmill) Audrey Hepburn, le choix de l’élégance

Emmanuelle Franc (ARTE France, Zadig)

Références bibliographies