Les quatre coins du cœur

Au milieu du XIXe siècle, les États-Unis aiment se représenter comme une terre d'asile pour tous les persécutés venus d’Europe.

Pour des millions et des millions de pourchassés et parias du monde occidental, c’est le moment de franchir la porte dorée. Celle qui, peut-être, leur ouvrira cet Eldorado tant vanté par les publicités.

Du noir ou blanc, du brun au blond, pour tout exilé, chaque nuance compte comme un grade. Sur place, le juif de l'est n'apparaît guère plus pur que l'ancien esclave. Idées, objet, langage, son, image, tout s’américanise. Le jeune Israel Isidore Beilin deviendra Irving Berlin !

Très vite, les jeunes générations croisent patrimoine ancestral et modernité américaine. Traversées par l'effervescence des accents de la Nouvelle-Orléans, elles donneront à l'Amérique son nouveau langage, celui d'une culture populaire encore inédite.

Les damnés du vieux continent feront de cette Terra Incognita, le lieu pour chanter, jouer et danser leurs blessures...

John Stafford Smith

The Star-Spangled Banner

Walter Trout, The Free Radicals

RUFF

Max Roach & His Orchestra

The Profit

Max Roach (batterie), Richard Williams (trompette)

Clifford Jordan (saxophone), Mal Waldron (piano)

Julian Priester (trombone), Art Davis (contrebasse)

IMPULSE

Extrait : The Wizard of Oz (Victor Fleming)

Georges Bizet

Carmen : "Les tringles des sistres tintaient" (Acte II)

Maria Callas, Orchestre de l'Opéra national de Paris (Georges Prêtre)

EMI

Henri Vieuxtemps

Souvenir d'Amérique

Leila Josefowicz (violon)

PHILIPS

INA 1974 : Nadia Boulanger (Alain Pâris)

Philip Glass

Satyagraha : "Eveningsong" (Acte III)

Douglas Perry (ténor)

Orchestre et Chœur du New York City Opéra (Christopher Keene)

ROUGH TRADE

Sidiki Diabaté

Suba Ni Mansaya

BUDA

Duke Ellington

Liberian Suite - I Like the Sunrise

COLUMBIA

Jacob Hoffman

Doina and Hora

Kandel's Orchestra

ARHOOLIE

Extrait : Un violon sur le toit (Norman Jewison)

Antonín Dvořák

8 danses slaves op. 46 n°7 B83

Vanessa Wagner, Thibault Lebrun (piano)

1001NOTES

Daniele di Bonaventura

Quellu chi

TUK MUSIC

Ambroise Thomas

Mignon : "La Polonaise" (Acte II)

Julie Andrews

SEPIA

György Ligeti

Lontano, pour orchestre de cordes et de vents

TELDEC

Extrait : Récits d'Ellis Island (Georges Perec)

Ben E. King

Spanish Harlem

ATLANTIC

INA 1958 : Leonard Bernstein (Charles Imbert)

Leonard Bernstein

West Side Story : "Somewhere" (Acte II)

Stephany Ortega (soprano), Léna Kollmeier (piano)

HAENSSLER

Leonard Bernstein

West Side Story : "Mambo" (Acte I)

Los Angeles Philharmonic

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Xavier Cugat

The Rhumba-Cardi

HARLEQUIN

INA 1948 : Edith Piaf (Radio Canada)

Edith Piaf

Heaven Have a Mercy

EMI

Irving Berlin

I Used to Be Color Blind

Anita O’Day

BDMUSIC

How a dreary world can suddenly change to a world as bright as the evening star ? What a difference when your vision is clear ? I used to be color-blind but I met you. And now, I find there's green in the grass, there's blue in the sky...