Valérie Philippin, les territoires de la voix

Programme musical

Valérie Philippin, La Main à l’oreille (version trio)

Valérie Philippin (voix), Christophe Hauser (ingénieur du son et concepteur sonore)

Enr. 2015

[Copie privée]

André Hodeir (1921-2011), Anna Livia Plurabelle – 8. « First she let her hair fall »

Valérie Philippin (soprano), Ensemble Sillages, Patrice Caratini (direction)

Enr. 1992

Label Bleu [LBLC 6563]

François-Bernard Mâche (né en 1935), Maponos, solo pour voix et tambour

Valérie Philippin (voix et tambour)

Enr. 2005 (Dijon, festival Why Note)

[Copie privée]

Georges Aperghis (né en 1945), Monomanie 4 pour voix solo

Valérie Philippin (voix)

Enr. 2011

Georges Aperghis « A portée de voix »

Label AmeSon [ACSP1019]

Hector Parra (né en 1976), Strette pour voix, électronique et vidéo

Valérie Philippin (voix), Mikhail Malt (électronique)

Enr. 2003 (concert)

[Enregistrement Ircam / Copie privée]

Traditionnel, Chant aborigène (Australie)

Suivi d’une improvisation par l’atelier voix du CFMI d’Orsay en 2014

[Copie privée]

Traditionnel, Chant de Sibérie

Valentina Jakoevna (chant)

Suivi d’une improvisation par l’atelier voix du CFMI d’Orsay en 2014

[Copie privée]

Valérie Philippin / Séverine Ballon, Rêv’olution

Valérie Philippin (voix), Séverine Ballon (violoncelle)

Enr. 2014 (France Musique, « A l’improviste »)

[Enregistrement Radio France]

Actualités :

Valérie Philippin publie La Voix soliste contemporaine aux Editions Symétrie en mai 2017