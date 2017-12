Roland Hayrabedian : trente ans de création

Avec Marseille pour port d’attache, Roland Hayrabedian et Musicatreize s’ancrent dès les origines dans le champ de la musique vocale, mais le chef ne dédaigne pas s’aventurer en terrain instrumental, tout comme il aime à diversifier les inspirations, les langues d’expression, les esthétiques, les générations de compositeurs, et les collaborations scéniques avec d’autres formes artistiques.

Programme musical

Maurice Ohana (1913-1992), Avoaha (1992) – 12. El Dorado, envoi à la Reine Isabelle

Chœur Contemporain d’Aix-en-Provence, Musicatreize, Roland Hayrabedian (direction)

Enr. 1994

Opus 111 OPS 30-109

Félix Ibarrondo (né en 1943), Oroïpen (1993)

Musicatreize, Roland Hayrabedian (direction)

L’Empreinte Digitale ED 13226

Patrick Burgan (né en 1960), La Puerta de la Luz (1994) – 1. Romance de la luna, luna (Federico Garcia Lorca)

Musicatreize, Roland Hayrabedian (direction)

MFA / Radio France 216031

Philippe Hersant (né en 1948), Missa brevis pour 12 voix mixtes et orchestre (1986) – 3. Agnus Dei

Musicatreize, Orchestre Philharmonique de Radio France, Roland Hayrabedian (direction)

Enr. 2004

Densité 21 / Radio France DE 001

Régis Campo (né en 1968), Music to hear pour 7 voix et 5 instruments (1999) – Music to Hear II

Musicatreize, Roland Hayrabedian (direction)

Enr. 2001

Aeon AECD 0529

Oscar Strasnoy (né en 1970), Un retour (El regreso) (2010) – I. Aéroport (texte d’Alberto Manguel)

Musicatreize, Roland Hayrabedian (direction)

Actes Sud / Musicatreize M13/UR/1/1

Zad Moultaka (né en 1967), Ikhtifa pour ensemble vocal en deux tableaux (2008) – I., II.

Musicatreize, Roland Hayrabedian (direction)

Enr. 2016

L’Empreinte Digitale ED13246

Actualités :

Concert : samedi 27 janvier au Centre de création musicale Voce de Pigna (Corse). Au programme, Michel Petrossian : Chanter l'icône (création), par l'ensemble Musicatreize dirigé par Roland Hayrabedian.

au Centre de création musicale Voce de Pigna (Corse). Au programme, Michel Petrossian : Chanter l'icône (création), par l'ensemble Musicatreize dirigé par Roland Hayrabedian. Concert "Voix nomades" : dimanche 4 mars , dans le cadre des "Matins sonnants" du GMEM, au Foyer de l'Opéra de Marseille. Programme : Michel Petrossian : Horae quidem cedunt, Alberto Posadas : Voces nómadas, par l'ensemble Musicatreize dirigé par Roland Hayrabedian.

, dans le cadre des "Matins sonnants" du GMEM, au Foyer de l'Opéra de Marseille. Programme : Michel Petrossian : Horae quidem cedunt, Alberto Posadas : Voces nómadas, par l'ensemble Musicatreize dirigé par Roland Hayrabedian. Concert : vendredi 6 avril au Théâtre des Variétés (Monaco), dans le cadre du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Au programme, Edison Denisov : Quatre Jeunes filles, par L'Ensemble Musicatreize, les Solistes de l'Académie de l'Opéra national de Lyon, l'Ensemble orchestral contemporain, et Daniel Kawka (direction)

En savoir plus :www.musicatreize.org/