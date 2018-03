La Musique active de Pierre Jodlowski

Programmation musicale

Pierre Jodlowski (né en 1971)

Série bleue (2013) (extrait) Adam Kosmieja, piano

Enr. 2017 (Bydgoszcz, Pologne)

Document du compositeur

Pierre Jodlowski

Something out of Apocalypse (2012) (extrait) Pascal Contet, accordéon

Enr. 2012 (Clermont-Ferrand, festival Musiques démesurées)

Document du compositeur

Pierre Jodlowski

L’Aire du Dire (extrait 1) Ensemble Les Éléments

Joël Suhubiette, direction

Enrg 2011

éOle Records éOr_15

Pierre Jodlowski

L’Aire du Dire (extrait 2) Ensemble Les Éléments

Joël Suhubiette, direction

Enrg 2011

éOle Records éOr_15

Document du compositeur

Pierre Jodlowski

Ultimatum

Anaïs Marot, voix enregistrée

Orchestre d’Auvergne

Yukihiro Notsu, direction

Enr. 10 novembre 2016 (Clermont-Ferrand, festival Musiques démesurées)

Document du compositeur



Actualité

En résidence au Lux à Valence, concert autour de ses œuvres, dont une création, le 15 mars prochain.

Parution en vinyle, de L’Aire du Dire, par l’ensemble Les Eléments dirigé par Joël Suhubiette, dejà publié en DVD .

Album déjà paru dans la collection Radio France Signature : « Jour 54 » opéra radiophonique d’après « 53 jours » de Georges Perec.