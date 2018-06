Philippe Hersant ou le mouvement perpétuel

Passionné par le travail sur la réminiscence, la mémoire et le souvenir, et ses transpositions dans le domaine musical au moyen de formes circulaires, Philippe Hersant a consacré une part non négligeable de sa production à la musique vocale et au théâtre. Ce n’est donc pas un hasard si nous ouvrons cette émission avec un extrait d’un opéra commandé par la maison il y a presque trente ans, Le Château des Carpathes, d’après Jules Verne…