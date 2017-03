Les Contrechamps de Philippe Albèra

Programme musical

Arnold Schönberg (1874-1951), Symphonie de chambre n° 1 op. 9 (extrait)

Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Sony Classical [88843013332-55-56]

Luciano Berio (1925-2003), Sinfonia - II. O King

Régis Pasquier (violon), New Swingle Singers, Orchestre national de France, Pierre Boulez (direction)

Erato [ECD 88151]

György Kurtag (né en 1926), Messages de feu Mademoiselle R. V. Troussova op. 17 pour soprano et ensemble de chambre – I. Loneliness, 1. In a space, 2. The day has fallen

Adrienne Csengery (soprano), Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Erato [2292-45410-2]

Pierre Boulez (1925-2016), Pli selon pli – Improvisation sur Mallarmé I

Christine Schafer (soprano), Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon [4713442]

Michael Jarrell (né en 1958), Cassandre – 1. Apollon te crache dans la bouche

Astrid Bas (récitante), Ensemble Intercontemporain, Susanna Mälkki (direction)

Kairos [0012912KAI]

Stefano Gervasoni (né en 1962), Concerto pour alto et 15 instruments – III. Cantilène

Isabelle Magnenat (alto), Ensemble Contrechamps, Emilio Pomarico (direction)

Compacts Radio France [MFA 216016]