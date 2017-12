Paul Mefano, les chemins d'un musicien-poète

Sous le titre Paul Méfano, les chemins d’un musicien-poète, le livre réunit tout un ensemble de textes présentés par Pierre Michel et Gérard Geay. Il y est question d’Olivier Messiaen et de Pierre Boulez, d’amitié et de poésie, de Paul Eluard et d’Yves Bonnefoy, des flûtes et de la voix, de l’électroacoustique, de Charlie Parker et des contes de Voltaire...