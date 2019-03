La compositrice Michèle Reverdy, Architecte des sons-couleurs - Création mondiale Opéra de Toulon

Michèle Reverdy figure à double titre dans l’actualité ces jours-ci...

1. Concert " Femmes compositrices " à la BnF-Bibliothèque nationale de France, qui a reçu l’an passé un important don de la part de Michèle Reverdy - on y entendra deux partitions importantes de son catalogue de chambre

Vendredi 8 mars à 20h dans la cadre de la journée internationale des droits des femmes - Réserver ! Y aller !

2. Michèle Reverdy dans le cadre de la 9e édition du Festival Présences Féminines - Le Cosmicomiche - Création mondiale de deux opéras de poche, inspirés par des nouvelles d’Italo Calvino, avec les musiciens de l'Opéra de Toulon.

Mardi 12 mars à 20h30, Toulon-Théâtre Liberté - Salle Camus-Réserver ! Y aller !

Michèle Reverdy rêvait d’écrire un opéra buffa en italien. Devant faire face à de nombreuses contraintes, elle décide de composer une oeuvre contenant les ingrédients du buffa, mais tenant du théâtre musical. C’est Le Cosmicomiche !

♫Le Portrait contemporain - Générique

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

Enr. 2002...

♪Michèle Reverdy (1943-) : Concerto pour orchestre (extrait) (1994) San Francisco Conservatory New Music Ensemble. Direction Nicole Paiement - De l'album "Autour de Messiaen (2005) - Label MSR Classics 0681585115121

♪Michèle Reverdy (1943-) : Tetramorphie pour alto et percussion (1976) Jean Sulem, alto. Thierry Miroglio, percussion - Document Radio France

Enr. 1990 (Munich)...

♪Michèle Reverdy : Le Précepteur (1990) – Interlude, Scène 17. Dietrich Henschel, baryton (Läuffer) - Andrea Worlitschek, soprano (Lise) - Renatus Mészar, basse (Venceslas) - Ensemble Modern, Frankfurt. Direction Diego Masson - Document compositrice

Médée (1999-2001) opéra en onze scènes et un prologue, livret de Kaï Stefan Fritsch et Bernard Banoun, d'après Medea-Stimmen (1996) de Christa Wolff - Enr. Lyon, Opéra National, 2 février 2003...

♪Michèle Reverdy : Médée - Scène 4 (extrait) Françoise Masset (Médée) Orchestre et chœurs de l’Opéra de Lyon. Alan Woodbridge, direction de chœur & Pascal Rophé, direction musicale - Label Mandala MAN 5095/96

Enr. 7 mai 2010 ...

♪Michèle Reverdy : Which dreamed it ? pour deux pianos et deux percussions (2009) (extrait) Ensemble BerlinPianoPercussion. Sawami Kiyoshi et Prodromos Symeonidis, pianos. Adam Weisman et Friedemann Wezlau, percussions - Document Radio Bremen

Enr. 17 juin 2014 (Notre-Dame de Paris)...

♪Michèle Reverdy : Femme revêtue de soleil pour chœur d'enfants, quatuor à cordes et harpe (2014) (extrait) Iris Torossian, harpe. Quatuor Parisii. Maîtrises de Notre-Dame & de Radio-France. Direction Emilie Fleury. DocumentRadio France

Enr. janvier 2019, Théâtre oriental de Vevey en Suisse...

♪Michèle Reverdy (1943-) : Ombres du Minotaure, opéra pour un théâtre d'ombres (2018) (extrait) Fabien Hyon, ténor. Clara Meloni, soprano. Julien Clément, baryton. Nouvel Ensemble Contemporain. Direction Lennart Dohms - DocumentRTS (Radio-Télévision-Suisse)