Michael Jarrell, "Artisan du sensible" - Bérénice, création mondiale - Opéra national de Paris

Michael Jarrell est à l’affiche avec 2 événements diffusés sur France Musique, les 5 décembre à 20h et 28 novembre.

Avec Bérénice d’après Racine, nouvelle création mondiale commandée par l’Opéra national de Paris à l’Opéra Garnier.

Et For a While… concert du Lemanic Modern Ensemble et de l’Orchestre de la Suisse Romande au Victoria Hall à Genève le 8 octobre 2018, à l’occasion du 60e anniversaire de Michael Jarrell le portrait du compositeur se dessinera au fil des œuvres.

Site officiel du compositeur suisse né à Genève le 8 octobre 1958...

Opéra de Michael Jarrell : Bérénice - création mondiale d’après Jean Racine - Opéra national de Paris-Palais Garnier - du 26 septembre au 17 octobre 2018 - Réserver ! Y aller ! ...

En quelques mots : Titus, qui aimait passionnément Bérénice, la renvoya de Rome malgré lui, et malgré elle, raconte Suétone. De ce récit Racine fit le coeur d’une tragédie Bérénice, dont la simplicité d’action constitua l’un des enjeux d’écriture.

En se saisissant de la tristesse majestueuse de ces alexandrins, parmi les plus grands vers de la langue française, Michael Jarrell magnifie la puissance des mots, en fait le vecteur d’identités et d’espaces sans cesse questionnés, de Rome à Jérusalem.

♪Steve Reich (1936-) :Electric Counterpoint (1987) – II. Slow. Pat Metheny, guitare - De l'album "Steve Reich - Kronos Quartet / Pat Metheny - Different Trains / Electric Counterpoint (1989)" - Label Elektra Nonesuch 9 79176-2

♫Le Programme

♫Michael Jarrell (1958-) :Music for A While pour ensemble instrumental (1995) Ensemble Klangforum Wien, direction Emilio Pomárico - ♫Michael Jarrell :car le pensé et l'être sont une même chose (2002) · Neue Vocalsolisten Stuttgart. - De l'album "Jarrell : Music for a While (2009)" - Label Aeon AECD 0531

♫Michael Jarrell (1958-) :Assonance III pour clarinette basse, violoncelle et piano (1989) Ernesto Molinari, clarinette basse. Thomas Demenga, violoncelle. Marino Formenti, piano - De l'album "Ernesto Molinari / Thomas Demenga / Marino Formenti : Michael Jarrell: ... mais les images restent ..." - Label Aeon AECD 1754

♫Michael Jarrell : … un temps de silence… (2007) Emmanuel Pahud, flûte. Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Pascal Rophé - De l'album "Dalbavie, Jarrell, Pintscher - Emmanuel Pahud, Orchestre Philharmonique De Radio France – Flute Concertos (2008) - Label EMI Classics ‎5 01226 2

La pièce est dédiée à Tabea Zimmermann. Enr. 1er octobre 2016 à Strasbourg, Festival Musica, Palais de la musique et des congrès, Salle Schweitzer...

♫Michael Jarrell : Émergences-Résurgences (2016) Tabea Zimmermann, alto. Orchestre National des Pays de la Loire, direction Pascal Rophé. Document Radio France

♫Michael Jarrell : Cassandre "Apollon te crache dans la bouche" (1993-1994) Astrid Bas, récitante. Ensemble Intercontemporain, direction Susanna Mälkki - De l'album "Michael Jarrell : Cassandre - Astrid Bas / Susanna Mälkki / Ensemble InterContemporain (2009) - Label Kairos 0012912KAI

Enr. septembre 2018 - Paris, Opéra Garnier...

♫Michael Jarrell (1958-) : Bérénice (livret Michael Jarrell d’après Jean Racine, 2018) Barbara Hannigan (Bérénice, reine de Judée) Orchestre et choeurs de l’Opéra national de Paris, direction Philippe Jordan. Document Opéra national de Paris