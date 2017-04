La musique interactive de Jacopo Baboni Schilingi

Programme musical

Jacopo Baboni Schilingi (né en 1971), Spatio Intermisso (temporis) [extrait] pour hautbois et live computer (2005)

Christian Schmitt - hautbois

Commande GRM - Paris (France)

CD « On one condition » éOle 2015

Jacopo Baboni Schilingi, De la nature du Sacre (début) pour quatuor à cordes et live computer (2012)

Quatuor Leonis

Commande de Santa Cecilia di Roma (Italie)

CD « On one condition » éOle 2015

Jacopo Baboni Schilingi, Conubia nocte - in memoria di Luciano Berio (extrait) pour soprano et live computer (2003)

Tamara Nour Bounazou, soprano

Commande d’Etat, Ministère de la culture (France)

CD « Nox » Paraty – dist. Harmonia Mundi (2015)

Jacopo Baboni Schilingi, Natur Phoenix - pour orchestre symphonique et live computer (2012)

Philharmonisches Orchester des Staatstheater Cottbus (Allemagne), Evan Christ (direction)

Commande de l’Orchestre Symphonique de Cottbus

CD « Impulse » Telos Music (2012)

Jacopo Baboni Schilingi, La vague des pixel/8 ties, musique générative et interactive pour l’installation de Miguel Chevalier

Production Festival A Parts, Baux-de-Provence 2012, production Hermès Paris, London, Milan, Hong Kong, Beijing, Shanghai, Shenyang, Nanjing, Tokyo, Osaka, Berlin, Dubai, Seattle, Miami, Busan, Mexico 2013

[Copie privée]

Jacopo Baboni Schilingi, Respiro della voce, musique pour l’œuvre de Sarkis « Respiro » (2015)

Biennale di Venezia (Italie), commande pour la musique du pavillon de la Turquie

Guillaume Antonini (violon)

[Copie privée]

Actualités

Installations :



- De 21 février au 6 Mai 2017 : Circular inception - composition originale de musique générative pour œuvre plastique d’Elias Crespin - Exposition Slow Motion - Maison de l’Amérique latine (Paris)

- du 31 Mars au 5 Novembre 2017 : Nouvelle composition générative pour l’installation IN-OUT-PARADIS ARTIFICIEL de Miguel Chevalier - Chaumont Sur Loire

- 10 Juin au 10 Septembre 2017 : Music for sixteen - nouvelle installation générative pour l’exposition universelle Astana EXPO-2017 - Kazakhstan. Commande de la RMN /Grand Palais

Concerts :



- 5 Mai 2017 : festival aCROSS 2017 - Shift-II pour saxophone et live computer - Vitry Sur Seine

- 18 Juin 2017 : PRE-TENSIO en collaboration avec le Projet Bloom - live performance BodyScore - Le Charbon - Ivry sur Seine

Résidence de création :

- du 16 au 22 Avril : résidence de création avec PeiJu Chien Pott (principal dancer de la compagnie Martha Graham) et le coronographe Luca Veggetti - New York

- du 27 Avril au 5 Mai : résidence d’écriture et composition Body Score N.5 quatuor à cordes Commande Chanel - Tokyo

Colloques - conférences :



- 5 Mai 2017 : Participation à la journée d’étude Art-Création-Recherche sur le thème Vitry / Seine

- 17 Mai 2017 : Conférence « La constitution des archétypes dans l’intelligence collective et leur épaississement » - Centre Tchèque, Paris

- du 10 au 13 Juillet : « PRISMA » coordination du colloque international PRISMA - IRCAM - PARIS