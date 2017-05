Jean-Frédéric Neuburger, la liberté par nature

Il a aussi été le créateur d'œuvres de Manoury, Mantovani, Lauba ou Chauris… On le célèbre comme interprète, il se révèle compositeur, dans une voie de plus en plus affirmée, que l’on apprécie dans des registres divers, avec électronique, en musique de chambre ou à l’orchestre. Il est aujourd’hui le compositeur invité de l’opus 37 du festival d’Auvers-sur-Oise, qui se tient du 9 juin au 7 juillet.