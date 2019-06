L’univers d’un créateur d’aujourd’hui... Nicolas Tzortzis, composer en situation - ManiFeste-2019

Temps fort de la création musicale, ManiFeste-2019, festival international et académie pluridisciplinaire de l'Ircam : Concert samedi 29 juin à 15h30 - Centre Pompidou, Paris 4e - Fil Twitter #Manifeste19

Le Parcours musique mixte - Pôle Sup’93/Ircam - permet aux étudiants du Pôle supérieur d’enseignement artistique Aubervilliers- La Courneuve-Seine-St-Denis, et à de futurs réalisateurs en informatique musicale, de se confronter, avec toute l’exigence d’une situation professionnelle, à la réalité sensible d’une œuvre avec électronique.

Étudiants du Pôle Sup’93

Simone Conforti, Marco Liuni : encadrement pédagogique Ircam

Matteo Cesari : encadrement pédagogique Pôle Sup’93

Ariadna Alsina Tarrés, Xavier Chabot, José-Miguel Fernandez, Marta Gentilucci, Thomas Goepfer, Nicolas Tzortzis : réalisation informatique musicale Ircam

Régie informatique musicale par les stagiaires de l’académie :

Lee Gilboa (Israël), Nathaniel Haering (États-Unis), Mathieu Lacroix (Canada), Theocharis Papatrechas (Grèce), Garling Wu (Nouvelle Zélande)

MARTA GENTILUCCI - AUF DIE LIDER

KAIJA SAARIAHO - NOANOA

NICOLAS TZORTZIS - INCOMPATIBLE(S) IV

ARIADNA ALSINA TARRÉS - L’AIR CASSÉ DE LA CARAPACE

GEORGIA SPIROPOULOS - ROLL…N’ROLL…N’ROLL

