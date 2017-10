José Luis Campana : mixer le monde

Passionné par la tradition orale, et par les langues et les traditions populaires du monde entier, José Luis Campana vise aujourd’hui à mixer le monde, autrement dit à faire coexister dans son œuvre ce matériau multiple, hétérogène, où les objets du quotidien côtoient les instruments de l’orchestre, avec un propos cohérent et unificateur, où l’électronique intervienne comme un outil de réinvention et d’expansion du timbre, sans jamais imposer sa prépondérance.