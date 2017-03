Matthias Pintscher, la vie rêvée des anges

Il doit ensuite retrouver la nouvelle Philharmonie de Hambourg où il est en résidence. Le compositeur est aussi prolifique que le chef : deux disques viennent de paraître en compagnie de l’Ensemble Intercontemporain, le premier est consacré à ses œuvres, le second trace une perspective dans le paysage musical américain, au long du 20e siècle et jusqu’à nos jours, en commençant par Edgard Varèse et ses Intégrales…