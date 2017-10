Philippe Nahon : mémoires d’Ars Nova

Au cours de sa carrière, Philippe Nahon a collaboré avec de nombreux compositeurs, de Luc Ferrari à Zad Moultaka en passant par Bernard Cavanna ou Pascal Dusapin. Passionné par les planches depuis sa rencontre avec Peter Brook, il s’attache au travail scénique, qu’il s’agisse de concert, de théâtre musical ou d’opéra, ou d’aventures sur les terrains du cirque et de la danse.

Programme musical

Olivier Messiaen (1908-1992), Et exspecto resurrectionem mortuorum – Et j’entendis la voix d’une foule immense (pour bois, cuivres et percussions métalliques)

Orchestre de Cleveland, Pierre Boulez (direction)

Deutsche Grammophon [480 1343]

Pascal Dusapin (né en 1955), Coda (1992) pour treize instrumentistes

Ensemble Ars Nova, Philippe Nahon (direction)

Enr. 1995

Salabert [SCD 9701]

Bernard Cavanna (né en 1952), Messe un jour ordinaire – Credo (pour deux sopranos, ténor, chœur et ensemble instrumental)

Isa Lagarde, Sophie Grimmer (sopranos), Ian Honeyman (ténor)

Ensembles vocaux de la région Poitou-Charentes, Michel Laplénie (chef de chœur), Ars Nova, Philippe Nahon (direction)

Enr. 1998

MFA Radio France [216025]

Luc Ferrari (1929-2005), Symphonie déchirée (1994-1998) - Déchirure

Ensemble Ars Nova, Philippe Nahon (direction)

Enr. 2007

L’Empreinte Digitale [EDVD733]

Zad Moultaka (né en 1967), Zikr - version pour contralto, chœur mixte et ensemble instrumental (2003) sur des textes de tradition chrétienne

Fadia Tomb El-Hage (contralto), Chœur Les Eléments, Ensemble Ars Nova, Joël Suhubiette (direction)

Enr. 2007

L’Empreinte Digitale [ED 13231]

